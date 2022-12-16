"Як СК Дніпро-1 може мати зв'язок із Дніпром? Не знаю, як це може бути. Я не знаю всіх цих законів. Це для мене така команда, яка створена з нічого. Час покаже.

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Я знаю, що для відродження Дніпра треба віддавати усі борги. Те, що вони грають на тому стадіоні та базі (які належали Дніпру, – прим.) – одна справа, але це зовсім інша команда.

Якщо буде доведено зв'язок, то мені не потрібно нічого вимагати. Все давно вирішено. Дніпро заборгував не лише мені, а й 30 гравцям. Усі футболісти і я зокрема подали скарги, бо рік нам не платили гроші. Не знаю, наскільки там все правильно. Важко зараз щось говорити. Може, там все чисто. Якщо ні – тоді хай УЄФА розслідує. Побачимо, як усе розгортатиметься", – сказав Маркевич у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Мирон Богданович працював з Дніпром у 2014-2016 роках.

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