Циганик анонсував літні трансфери Зорі – переговори вже розпочалися

Ведучий програми ПроФутбол Ігор Циганик поділився інсайдом щодо роботи Зорі на трансферному ринку.

"По-перше, у Зорі точно буде підсилення влітку. Є в мене інформація, що луганці збираються підсилюватися певними футболістами, з ними вже проведені попередні розмови про перехід.

По-друге, не можна говорити, що у Зорі буде якийсь великий розпродаж. У воротах Шевченко – він 100% залишається. Вернидуб, швидше за все, залишається, адже мені відомо, що керівництво клубу зацікавлене у ньому. Абу Ханна залишається. Чеберко йде у ЛАСК. Можливо, він навіть підписав попередній контракт, я не знаю.

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Тимчик повертається до Динамо. Але буде він в Динамо, чи не буде – це питання. Поки не продадуть Кендзьору, у Тимчика немає шансів заграти у київському клубі. Поки є можливість продати Кендзьору – треба продавати. Наскільки мені відомо, керівництво Динамо зацікавлене у продажу цього футболіста.

Михайліченко. За моєю інформацією, він не підписував контракт з Андерлехтом. Його трансфер ще не до кінця узгоджений. Цілком можливо, що Михайліченко залишиться у Зорі. Піде Лєднєв. Залишається Іванісеня, прийдуть інші футболісти у центр поля. Там Кочергін, Луньов може розкритися, Циганікс. Всі говорять, що піде Громов. Керівництво Зорі зацікавлене у тому, щоб цей футболіст залишився", – заявив Циганик в в ефірі ЦиганикLIVE.

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