Цыганык анонсировал летние трансферы Зари – переговоры уже начались

Ведущий программы ПроФутбол Игорь Цыганык поделился инсайдом о работе Зари на трансферном рынке.

"Во-первых, в Заре точно будет усиление летом. Есть у меня информация, что луганчане собираются усиливаться определенными футболистами, с ними уже проведены предварительные разговоры о переходе.

Во-вторых, нельзя говорить, что в Заре будет какая-то большая распродажа. В воротах Шевченко – он 100% остается. Вернидуб, скорее всего, остается, ведь я знаю, что руководство клуба заинтересовано в нем. Абу Ханна остается. Чеберко идет в ЛАСК. Возможно, он даже подписал предварительный контракт, я не знаю.

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Тымчик возвращается к Динамо. Но будет он в Динамо, не будет – это вопрос. Пока не продадут Кендзеру, у Тымчика нет шансов заиграть в киевском клубе. Пока есть возможность продать Кендзеру – надо продавать. Насколько мне известно, руководство Динамо заинтересовано в продаже этого футболиста.

Михайличенко. По моей информации, он не подписывал контракт с Андерлехтом. Его трансфер еще не до конца согласован. Вполне возможно, что Михайличенко останется в Заре. Уйдет Леднев. Остается Иванисеня, придут другие футболисты в центр поля. Там Кочергин, Лунев может раскрыться, Цыганикс. Все говорят, что уйдет Громов. Руководство Зари заинтересовано в том, чтобы этот футболист остался", – заявил Цыганык в в эфире ЦиганикLIVE.

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