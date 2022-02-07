"Першою заміною я просто хотів зберегти стартове розташування. У мене на лаві залишався один нападник – Супряга, який нещодавно приєднався до клубу. Потім я зрозумів, що потрібно посилити правий фланг, тому я випустив туди Конті. Міняти довелося Супрягу. Якби не ця заміна, то могла постраждати вся команда.

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Чи не буде це важко психологічно для Супряги? Я знаю, що потрібно мати згуртований колектив, щоб здобувати перемоги. Але було б надто ризиковано одночасно залишати його, Капуто і Сенсі. У 20 років гравець ще буде прогресувати, але якби я не виграв цей матч, то почувався б психологічно ще гірше, ніж він", – наводить слова Джампаоло Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, для Супряги це був дебют за Сампдорію. Динамо відпустило форварда в оренду до кінця сезону з можливістю продовження ще на рік і опцією повноцінного викупу.

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