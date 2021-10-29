"Було непросто дивтися цю гру. Я бачу дуже багато гравців, які не бажають боротися, не бажають захищатися і не бажають ставити на карту все заради цього клубу. Це неприйнятно.

"Велика брехня для заголовків": Погба відреагував на чутки про конфлікт із Сульшером

Ці гравці повинні відчути біль, вони повинні розуміти, що відчувають інші після таких поразок. На них лежить велика відповідальність. Вони – гравці світового класу, гравці збірних, і такий клуб, як Юнайтед, потребує більшого. Футболісти мають ставити собі запитання. Легко все звалити на тренера, коли цим гравцям платять багато грошей за виконання роботи. Але я не думаю, що вони роблять це на належному рівні", – наводить слова Руні Goal.

Додамо, що "червоні дияволи" здобули всього очко у останніх 4 турах АПЛ. У неділю підопічні Сульшера на своєму полі були знищені Ліверпулем (0:5).

Сульшер хапається за останній шанс в Манчестер Юнайтед – 4 неідеальні кандидати як план Б