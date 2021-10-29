"Было непросто смотреть эту игру. Я вижу очень много игроков, которые не хотят бороться, не хотят защищаться и не хотят ставить на карту все ради этого клуба. Это неприемлемо.

"Большая ложь для заголовков": Погба отреагировал на слухи о конфликте с Сульшером

Эти игроки должны почувствовать боль, они должны понимать, что испытывают другие после подобных поражений. На них лежит огромная ответственность. Они – игроки мирового класса, игроки сборных, и такой клуб, как Юнайтед, нуждается в большем. Футболисты должны задавать себе вопросы. Легко все свалить на тренера, когда этим игрокам платят много денег за работу. Но я не думаю, что они делают это на должном уровне", – приводит слова Руни Goal.

Добавим, что "красные дьяволы" завоевали всего очко в последних 4 турах АПЛ. В воскресенье подопечные Сульшера на своем поле были уничтожены Ливерпулем (0:5).

Сульшер хватается за последний шанс в Манчестер Юнайтед – 4 неидеальных кандидата как план Б