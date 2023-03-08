"Я гадаю, що Шахтар на своєму місці. Десь нам пощастило, десь Толя (Трубін, – прим.) неймовірно відбивав усе. Думаю, ми там, де ми є. І ми показали хороший футбол, показали український дух.

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Йовічевіч? Наш тренер – великий мотиватор. Крім того, мені подобається система, за якою ми граємо. Вона дає більше простору для вінгера, більше різноманітності. Тож я добре почуваюся під його керівництвом. Йовічевіч з групи молодих тренерів, для яких важливо нав'язувати свій стиль і яким хочеться, щоб команда грала з м'ячем. Йовічевіч за своїм стилем не відрізняється від Гвардіоли або Артети.

Поки що цей сезон як казка. Я вважаю, що у Лізі чемпіонів ми зіграли гідно, але хочеться ще", – розповів Зубков в інтерв'ю "Щоденнику Ліги Європи".

Нагадаємо, вже у четвер, 9 березня, Шахтар у першому матчі 1/8 фіналі ЛЄ прийматиме Фейєнорд. Поєдинок відбудеться у Варшаві. Початок зустрічі о 22:00.

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