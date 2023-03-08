"Я считаю, что Шахтер на своем месте. Где-то нам повезло, где-то Толя (Трубин, – прим.) невероятно отбивал все. Думаю, мы там, где мы есть. И мы показали хороший футбол, показали украинский дух.

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Йовичевич? Наш тренер – большой мотиватор. Кроме того, мне нравится система, по которой мы играем. Она дает больше пространства для вингера, больше разнообразия. Так что я хорошо чувствую себя под его руководством. Йовичевич из группы молодых тренеров, для которых важно навязывать свой стиль и которым хочется, чтобы команда играла с мячом. Йовичевич по своему стилю не отличается от Гвардиолы или Артеты.

Пока что этот сезон как сказка. Я считаю, что в Лиге чемпионов мы сыграли достойно, но хочется еще", – рассказал Зубков в интервью "Дневнику Лиги Европы".

Напомним, уже в четверг, 9 марта, Шахтер в первом матче 1/8 финала ЛЕ будет принимать Фейеноорд. Поединок состоится в Варшаве. Начало встречи в 22:00.

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