"Миколенко – це футболіст, який зробив великий правильний вибір у своїй кар'єрі. На позиції крайнього захисника у нього є всі характеристики, необхідні сучасному топовому гравцю, а його атакувальні підключення стали візитною карткою, і саме цей елемент є тим, що привертає увагу клубів з топових європейських чемпіонатів. В цьому випадку Евертона.

Миколенко офіційно перейшов із Динамо в Евертон

Миколенко молодий, але має величезний досвід ігор на міжнародній арені. Як за збірну, так і за клуб. Вважаю, що цей трансфер – вдале співвідношення подій для всіх – клубу-продавця, клубу-покупця, самого футболіста та для збірної України.

Чи будуть ще у Динамо та України взагалі в найближчому майбутньому такого масштабу трансфери, покаже час. Чи готовий хтось із українських гравців реально ще до такого масштабу трансферу? Знаєте, у кожного своя історія, десь, можна сказати, не пощастило – травма на момент потенційного інтересу клубу. А хтось вибрав надійність банківських рахунків перед невідомістю європейського досвіду. Миколенко віддав перевагу другому", – цитує Великих Footboom.

Нагадаємо, Віталій підписав з Евертоном контракт до літа 2026-го. Після 17-ти турів АПЛ новий клуб Миколенка розташувався на 15-й сходинці.

Миколенко в Евертоні: Динамо на шляху до втраченої величі, а гравець потрапляє у маховик з ризиком провалу