Оборонець Віталій Миколенко став гравцем "ірисок". Контракт із 22-річним українцем розрахований до 30 червня 2026-го, інформує офіційний сайт Евертона.

Фінансові деталі угоди не розголошуються, але раніше повідомлялося, що Динамо отримає за свого гравця близько 20-ти млн євро. Миколенко став першим новачком Евертона у 2022 році.

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Після 17-ти зіграних матчів у АПЛ 2021/22 команда Рафаеля Бенітеса посідає 15 місце в турнірній таблиці, набравши 19 очок. Евертон виграв 5 матчів, 4 рази зіграв унічию і 8 разів поступився. Різниця м'ячів – 21:29.

Віталій Миколенко є вихованцем київського клубу, дебютувавши за першу команду в 2017-му. З того часу виграв у складі Динамо УПЛ, Кубок та Суперкубок України та виступав у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2020/21 і 2021/22. У поточному сезоні зіграв 21 матч у всіх турнірах, записавши до свого активу 3 асисти.

За збірну України захисник дебютував у 2018-му, провівши у складі національної команди 21 поєдинок. Став основним лівим оборонцем збірної під керівництвом Андрія Шевченка і зберіг цей статус після приходу Олександра Петракова.

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