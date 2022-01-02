"Миколенко – это футболист, сделавший большой правильный выбор в своей карьере. На позиции крайнего защитника у него есть все характеристики, необходимые современному топовому игроку, а его атакующие подключения стали визитной карточкой, и именно этот элемент является тем, что привлекает внимание клубов по топовым европейским чемпионатам. В этом случае Эвертона.

Миколенко официально перешел из Динамо в Эвертон

Миколенко молод, но имеет огромный опыт игр на международной арене. Как за сборную, так и за клуб. Считаю, что этот трансфер – удачное соотношение событий для всех – клуба-продавца, клуба-покупателя, самого футболиста и сборной Украины.

Будут ли еще у Динамо и Украины вообще в ближайшем будущем такого масштаба трансферы, покажет время. Готов ли кто-нибудь из украинских игроков реально еще до такого масштаба трансфера? Знаете, у каждого своя история где-то, можно сказать, не повезло – травма на момент потенциального интереса клуба. А кто-то выбрал надежность банковских счетов перед неизвестностью европейского опыта. Миколенко предпочел второе", – цитирует Больших Footboom.

Напомним, Виталий подписал с Эвертоном контракт до лета 2026 года. После 17 туров АПЛ новый клуб Миколенко расположился на 15-й строчке.

Миколенко в Евертоні: Динамо на шляху до втраченої величі, а гравець потрапляє у маховик з ризиком провалу