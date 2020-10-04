"Результатом незадоволений. Сьогодні ми повинні були перемагати. Пощастило в кінці, що не пропустили. Поки не виходить перемогти. Будемо намагатися, щоб забити переможний гол.

Відчайдушна битва аутсайдерів у відеоогляді матчу Рух – Львів

Чутки про мою відставку? А де я зараз перебуваю? Я думаю про гру потрібно говорити, а не про відставку. Ви бачите мене в статусі тренера Львова. Про яку відставку може йти мова? Ви говорите, що ми гірші грали – порахуйте статистику. Ви краще знаєте, що перевага виходить з статистики. Ми просто не змогли забити. Дуже складно даються голи", – поділився Цецадзе у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Рух та Львів розійшлись безгольовою нічиєю. Підопічні Цецадзе набрали лише перший пункт у поточному чемпіонаті, забивши за 5 турів лише 1 гол.

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