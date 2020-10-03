Рух в меншості відстояв нічию зі Львовом (0:0) у рамках 5 туру української Прем'єр-ліги. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Львівські клуби жахливо розпочали сезон – перед стартом цього туру Львів і Рух замикали турнірну таблицю, не здобувши на двох жодної перемоги. "Містяни" взагалі пропускали в середньому по 4 голи за матч. На тижні обидві команди вилетіли з Кубка України – Рух поступився Десні, а Львів програв Ворсклі.

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Суперники розігрівалися поступово. Перший удар трапився аж на 10-й хвилині, коли Феліпе пройшов на дриблінгу, а Кошман пробив над воротами. Незабаром вже сам Феліпе завершував атаку ударом головою після подачі з лівого флангу.

Рух відповів аналогічним епізодом – Климчук пробив над поперечиною з подачі Федорчука. У середині тайму "жовто-чорні" перехопили ініціативу. Костику довелося пару разів вступити у гру, однак голкіпер Львова не мав жодних проблем з ударами Федорчука та Кухаревича.

На 34-й хвилині "містяни" отримали кількісну перевагу. Міхоубі пасом з глибини кинув у прорив Казлаускаса, а той у спринтерській дуелі із захисниками Руха впав на газон. Арбітр показав сумнівну червону картку Парамонову.

Залишившись у більшості, Львів повністю взяв гру під свій контроль. Лідером номінальних гостей виступав Ігор Кошман, який і сам гостро бив, і створював моменти для партнерів, і взагалі був найпомітнішим на полі.

Бандура з допомогою удачі зберіг свої ворота сухими до кінця першого тайму, хоча атакували його дуже інтенсивно. Постріли Кошмана та Шини полетіли повз ціль, а з ударом Казлаускаса впорався сам голкіпер Руха.

Відразу по перерві Рух спробував забити швидкий гол, але ця ідея провалилася. Втім, "чорно-жовті" вирівняли гру – принаймні зникли небезпечні моменти біля їхніх воріт. Львів тривалий час не мав перспективних підходів. Все обмежувалося або дальніми ударами (Айнсалу, Кошман, Клименчук), або закиданнями у штрафний майданчик з глибини.

Львів нарешті забив на 71-й хвилині – Нич заштовхав м'яч у сітку після невпевненої гри Бандури, який погано відбив удар Клименчука. Однак арбітри справедливо зафіксували офсайд. Через кілька хвилин Казлаускас гостро пробив зі штрафного – заблокував Федорчук. Потім після розіграшу кутового Нич опинився перед чужими воротами, але з двох метрів не влучив у площину.

"Містяни" під завісу зустрічі домінували, намагаючись вирвати перемогу, проте Рух відстояв нульову нічию. А на останніх секундах взагалі ледь не забив переможний гол (Костик потягнув складний удар, а після зрізки Кравчука м'яч покотився біля стійки). Львів набрав перше очко в чемпіонаті, але залишився останнім в УПЛ. Рух з двома заліковими балами також перебуває на дні турнірної таблиці.

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