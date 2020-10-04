"Результатом недоволен. Сегодня мы должны были побеждать. Повезло в конце, что не пропустили. Пока не получается победить. Будем стараться, чтобы забить победный гол.

Отчаянная битва аутсайдеров в видеообзоре матча Рух – Львов

Слухи о моей отставке? А где я сейчас нахожусь? Я думаю об игре говорить, а не об отставке. Вы видите меня в статусе тренера Львова. О какой отставке может идти речь? Вы говорите, что мы хуже играли – посчитайте статистику. Вы лучше знаете, что преимущество следует из статистики. Мы просто не смогли забить. Очень сложно даются голы", – поделился Цецадзе в комментарии Футбол News.

Напомним, Рух и Львов разошлись безголевой ничьей. Подопечные Цецадзе набрали лишь первый пункт в текущем чемпионате, забив за 5 туров только 1 гол.

Львов и Рух поделили очки в нервном дерби и остались в подвале турнирной таблицы УПЛ