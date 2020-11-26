Стали відомі деталі церемонії прощання з Дієго Армандо Марадоною, який пішов із життя 25 листопада у віці 60 років.

Вранці 26 листопада (за аргентинським часом) тіло Дієго Марадони доставлять у Буенос-Айрес. Церемонія прощання з видатним футболістом пройде у президентській резиденції Casa Rosada.

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Захід триватиме цілих 48 годин. Одразу після новини про смерть Марадони в столиці розпочалася активна підготовка до прощання з легендою футболу. Очікується, що провести кумира в останню дорогу прийдуть близько мільйона людей, повідомляє TyC Sports.

Як відомо, після сумної звістки аргентинська влада оголосила триденну жалобу. Дієго Марадона помер 25 листопада на 61 році життя через серцевий напад. Аргентинець протягом кар'єри виступав, зокрема, за Бока Хуніорс, Барселону та Наполі. У складі "альбіселесес" став чемпіоном світу-1986 в Мексиці.

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