Стали известны детали церемонии прощания с Диего Армандо Марадоной, который ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет.

Утром 26 ноября (по аргентинскому времени) тело Диего Марадоны доставят в Буэнос-Айрес. Церемония прощания с выдающимся футболистом пройдет в президентской резиденции Casa Rosada.

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Мероприятие продлится целых 48 часов. Сразу после новости о смерти Марадоны в столице началась активная подготовка к прощанию с легендой футбола. Ожидается, что провести кумира в последний путь придут около миллиона человек, сообщает TyC Sports.

Как известно, после печального известия аргентинские власти объявили трехдневный траур. Диего Марадона скончался 25 ноября на 61 году жизни в результате сердечного приступа. Аргентинец в течение карьеры выступал, в частности, за Бока Хуниорс, Барселону и Наполи. В составе "альбиселесес" стал чемпионом мира-1986 в Мексике.

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