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Барселона – Інтер: Мессі та Дембеле повернулися до тренувань

20:06 122 Читать на русском
Барселона – Інтер: Мессі та Дембеле повернулися до тренувань
Мессі та Дембеле / ФК Барселона

Нападники іспанської Барселони Ліонель Мессі та Усман Дембеле відновили заняття із загальною групою гравців.

 

Дует форвардів продовжує відновлення після травм, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У понеділок Мессі та Дембеле частину тренування "блаугранас" провели з основною командою. Це означає, що вони можуть потрапити до заявки Барси на матч Ліги чемпіонів. У середу каталонці приймуть міланський Інтер у рамках 2-го туру групового етапу головного єврокубка.

До слова, сезон 2019/20 наразі складається не надто вдало для Ліонеля Мессі та Усмана Дембеле. Через різні ушкодження вони зіграли лише по 2 матчі в чемпіонаті Іспанії.

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Теги
Барселона Барселона Ліга чемпіонів Усман Дембеле Усман Дембеле Барселона - Інтер Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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