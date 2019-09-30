Барселона – Інтер: Мессі та Дембеле повернулися до тренувань

Нападники іспанської Барселони Ліонель Мессі та Усман Дембеле відновили заняття із загальною групою гравців.
Дует форвардів продовжує відновлення після травм, повідомляє офіційний сайт клубу.
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У понеділок Мессі та Дембеле частину тренування "блаугранас" провели з основною командою. Це означає, що вони можуть потрапити до заявки Барси на матч Ліги чемпіонів. У середу каталонці приймуть міланський Інтер у рамках 2-го туру групового етапу головного єврокубка.
До слова, сезон 2019/20 наразі складається не надто вдало для Ліонеля Мессі та Усмана Дембеле. Через різні ушкодження вони зіграли лише по 2 матчі в чемпіонаті Іспанії.
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