Барселона – Інтер: Мессі та Дембеле повернулися до тренувань

Нападники іспанської Барселони Ліонель Мессі та Усман Дембеле відновили заняття із загальною групою гравців.

Дует форвардів продовжує відновлення після травм, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У понеділок Мессі та Дембеле частину тренування "блаугранас" провели з основною командою. Це означає, що вони можуть потрапити до заявки Барси на матч Ліги чемпіонів. У середу каталонці приймуть міланський Інтер у рамках 2-го туру групового етапу головного єврокубка.

До слова, сезон 2019/20 наразі складається не надто вдало для Ліонеля Мессі та Усмана Дембеле. Через різні ушкодження вони зіграли лише по 2 матчі в чемпіонаті Іспанії.

Ciutat Esportiva



Leo #Messi y @Dembouz train for part of the session with the group



#ForçaBarça pic.twitter.com/2MD1bITXnX — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 30, 2019

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