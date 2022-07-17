Нещодавно в мережі з'явився відеоролик, на якому чоловік, схожий на президента Інгульця, побив особу, яка начебто працювала на агресорів. Втім, Олександр Поворознюк запевнив, що це був не він.

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"Не знаю навіть, з чого почати. Це дуже добре змонтована режисура. По-перше, я ніколи не ходжу без картуза, тому що в мене є проблеми з головою. Холодно чи жарко – я все одно завжди в картузі. По-друге, я ніколи не ходжу без годинника. Оці речі я не знімаю з першого дня війни. А, і ще, з першого дня війни я завжди ходжу з пістолетом. А тепер збільшіть відео і подивіться.

А голос мій накладений. І це було не в Петровому, бо в нас навіть вже немає таких парків та лавок, у нас краса. Дам мільйон гривень тому, хто прийде і скаже, де це було і хто це, мені самому цікаво.

Розповім, навіщо це зроблено. Всі знають, як я підтримую президента України Володимира Зеленського, та про моє патріотичне відношення до війни. Всі розуміють, що я одним словом просто зробив політичних трупів з Тимошенко, Порошенка, Ляшка, Смешка і всіх інших. На мене вже давно полюють, щоб мене вбити. Я це знаю і нормально до цього ставлюся. Бережусь, як можу. Береженого бог береже.

Що вони роблять? Ніби на тому відео нічого такого й немає – я впіймав колаборанта. Але я вчинив би інакше. Вони роблять це для того, щоб розкрутити по всіх інтернет-ресурсах та показати, що буде з прихильниками "руского міра". А потім, коли мене вб’ють, вони просто скажуть: "Бачите рускій мір захищає людей, які ставлятся отак". Помахають пальчиком і скажуть, що так буде з кожним. Це все йде на місцевому рівні: БЮТ, Солідарність, всі ці Коваленки... Ось і все.

Хочу просто сказати всім своїм прихильникам, що ніколи не опущуся до такого. Мене просто хочуть втягнути в політику. Сьогодні політики не буде, сьогодні – війна 24/7. А от коли переможемо, от тоді розкажемо, що і як потрібно робити", – розповів Поворознюк в ефірі PolitБюро.

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