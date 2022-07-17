Недавно в сети появился видеоролик, на котором мужчина, похож на президента Ингульца, избил человека, который якобы работал на агрессоров. Впрочем, Александр Поворознюк заверил, что это не он.

Поворознюк избил диверсанта, который расставлял метки – видео 18+

"Не знаю даже, с чего начать. Это очень хорошо смонтированная режиссура. Во-первых, я никогда не хожу без фуражки, потому что у меня есть проблемы с головой. Холодно или жарко – я все равно всегда в картузе. Во-вторых, я никогда не хожу без часов, эти вещи я не снимаю с первого дня войны. А, еще с первого дня войны я всегда хожу с пистолетом. А теперь увеличьте видео и посмотрите.

А голос мой наложен. И это было не в Петрово, потому что у нас даже нет таких парков и скамеек, у нас красота. Дам миллион гривен тому, кто придет и скажет, где это было и кто это. Мне самому интересно.

Расскажу, зачем это сделано. Все знают, как я поддерживаю президента Украины Владимира Зеленского, и о моем патриотическом отношении к войне. Все понимают, что я одним словом просто сделал политических трупов из Тимошенко, Порошенко, Ляшко, Смешко и всех остальных. На меня уже давно охотятся, чтобы меня убить. Я это знаю и нормально к этому отношусь. Бережусь, как могу. Береженного бог бережет.

Что они делают? Как будто на том видео ничего такого и нет – я поймал коллаборанта. Но я поступил бы иначе. Они делают это для того, чтобы раскрутить по всем интернет-ресурсам и показать, что будет со сторонниками "русского мира". А потом, когда меня убьют, они просто скажут: "Видите русский мир защищает людей, которые относятся так". Помашут пальчиком и скажут, что так будет с каждым. Это все идет на местном уровне: БЮТ, Солидарность, все эти Коваленко... Вот и все.

Хочу просто сказать всем своим поклонникам, что никогда не опущусь до такого. Меня просто хотят вовлечь в политику. Сегодня политики не будет, сегодня – война 24/7. А вот когда победим, тогда расскажем, что и как нужно делать", – рассказал Поворознюк в эфире PolitБюро.

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