Президент Інгульця Олександр Поворознюк не цурається застосувати власні методи перевиховування тих, хто все ж сприяє просуванню "рускаго міра" в Україну.

У Петровому місцеві затримали особу, яка начебто розставляла мітки в парку посеред білого дня. Олександр Поворознюк також вирішив провчити диверсанта.

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На відео видно, як президент Інгульця підбігає, вигукуючи нецензурні образи, та завдає кілька ударів ногою по голові диверсанта.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії з Україною Поворознюк організував та очолив добровольчий батальйон "За Петрівщину". Через власний благодійний фонд він купує гуманітарну допомогу для оборонців і передає на фронт.

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