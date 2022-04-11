"Друзья относительно последних заявлений Виктора Леоненко. Все его высказывания в этом интервью, это только его позиция.

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На фоне зигующих спортсменов России, оправдыватьх их молчаливую позицию – это за пределом цинизма. Канал Футбол после этого интервью закончил сотрудничество с Виктором Леоненко", – поделился Денисов на своей странице в Facebook.

Напомним, что Виктор работал ведущим в программе Великий футбол с сентября 2013 года. В недавнем интервью Леоненко заявил, что российских спортсменов не следует критиковать, поскольку в России за проукраинскую позицию можно попасть в тюрьму.

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