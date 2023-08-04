Львівська команда отримає чергового новачка. Як інформує ТаТоТаке, півзахисник Шахтаря Максим Чех підписав контракт із Карпатами.

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У 24-річного футболіста закінчилася угода з "гірниками". До львів'ян він перейде у статусі вільного агента. Нагадаємо, що Максим Чех – вихованець Шахтаря, однак жодного матчу за першу команду він не зіграв.

Півзахисник майже всю кар'єру мандрував по орендах. Останнім клубом Чеха був азербайджанський Сабаїл, за який він відіграв у 31 матчі та забив два голи. Максим разом зі збірною України U-20 здобував титул чемпіона світу.

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