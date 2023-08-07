"В принципе, это была такая же игра, как против Хуста. Соперник сыграл очень надежно в обороне. Мы готовимся к таким матчам, все они будут тяжелыми. Против нас команды будут играть от защиты.

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Мы смотрели поединок Буковины в Кубке Украины. Это две разные команды. К нам приехала совсем другая команда. Хорошо, что мы одержали победу.

Мы сами себе привезли гол, ошибка защитника и полузащитника... Так нельзя давать себе забивать. В этом плане надо поработать. При счете 2:1 у нас была возможность отличиться в третий раз, такие моменты надо забивать. Если бы сделали 3:1, то игра была бы завершена, а так мучились до конца.

Буковина сыграла организованно против нас. Они заставили нас ошибиться во время своего забитого мяча. Однако надо чувствовать такие ситуации. Зачем отдавать такую передачу, если ты видишь, что там накрывают. Лучше сыграть проще, отдать длинную передачу. Думали, что это тренировка, а это матчи за очки, поэтому такие ошибки делать нельзя.

Сыгранности еще нет. Абсолютно новая команда. Играть на сборах, когда на тебя не давит результат – это одно, а когда ты уже играешь за очки, то все не так просто. С Хустом было иначе, с Буковиной немножко лучше. Однако это еще явно не то, что нам нужно", – цитирует Маркевича официальный сайт "львов".

Напомним, после 2-х туров Карпаты в турнирной таблице группы А Первой лиги идут вторыми, уступая по дополнительным показателям команде Нива Бузова.

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