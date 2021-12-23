"Грати два матчі 26 і 28 грудня – це якийсь жарт? Чому б не перенести одну гру на 29 число? Нічого не маю проти Boxing Day, це англійська традиція, але проводити поєдинки настільки часто – неправильно. Саме в цей період гравці дуже часто травмуються, це потрібно враховувати.

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Погляньте на цю ситуацію, оцініть навантаження на футболістів. Потрібно знайти якесь рішення. Не можна змушувати людей грати двічі за два дні. Це абсолютно неправильно і ненормально", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

Після 18-ти турів Ліверпуль посідає друге місце АПЛ. Відставання "червоних" від Манчестер Сіті складає 3 очки. Двадцять шостого грудня мерсисайдці зіграють з Лідсом, а вже у вівторок, 28 числа, – з Лестером.

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