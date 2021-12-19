"Ми явно не близькі до того, щоб підписати когось. Але так, вакцинація матиме значення. Безперечно. Давайте візьмемо нашу ситуацію. Якщо гравець взагалі не вакцинований, він є загрозою для всіх нас. Він, звісно, ​​не хоче бути загрозою. І це зовсім не означає, що він думає: "Боже мій, мені начхати на інших". Але він все ж таки становить загрозу.

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Тому ми маємо знайти різні варіанти. Йому потрібно переодягатися в окремій роздягальні, він повинен їсти в іншій їдальні, він повинен сісти в інший автобус, він повинен їхати іншою машиною. З організаційного погляду це справжній бардак. Неймовірно складно дотримуватися протоколів. Якщо хтось заразиться коронавірусом, і невакцинований гравець буде поруч із ним останні чотири дні, то той опиниться в ізоляції.

Якщо нам потрібно поїхати до якоїсь країни на єврокубковий матч, то після повернення йому доведеться самоізолюватися. Тож, звичайно, це матиме значення. Якщо нам доведеться робити такі речі, наприклад, будувати додаткову будівлю для невакцинованих гравців… Такого не буде. Але сподіваюся, що в майбутньому в цьому не буде потреби. От і все", – наводить слова Клоппа This is Anfield.

Нагадаємо, що в Англії відбувся спалах нового штаму коронавірусу, через що АПЛ скасувала вже 10 матчів за останній тиждень.

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