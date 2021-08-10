"Це трагедія": Анчелотті визначився з долею Луніна – фанати Реала дорікають Куртуа, барселонці зловтішаються
Український кіпер вразив уболівальників Реала надійною грою на передсезонних зборах. Вишенькою на торті став феноменальний сейв у матчі з Міланом.
Андрій Лунін нарешті побачив світло в кінці тунелю. Прекрасна робота на передсезонних зборах відкриває значно ширші перспективи у королівському клубі. 22-річний українець взяв участь у всіх літніх спарингах Реала, а проти сусідів з Райо Вальєкано несподівано приміряв капітанську пов'язку "бланкос".
Після розкішних сейвів у Глазго наш чемпіон світу опинився на перших шпальтах іспанської преси. Андрія хвалили усі – від мадридської Marca до каталонського Mundo Deportivo. Він майже не помилявся, удосконаливши, зокрема, гру на виходах. Повернення Куртуа, який трохи пізніше приєднався до команди, зовсім не знітило вихованця Дніпра і Металіста.
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Карло Анчелотті напрочуд інтелігентно підійшов до вирішення "воротарського питання". У контрольному матчі з Міланом італійський фахівець розділив ігровий час порівну між обома кіперами. Бельгієць провів стартові 45 хвилин, а українець – з'явився на полі відразу після перерви. Ба більше, саме фантастичний сейв Луніна став справжньою окрасою того поєдинку.
¡¡Tremendo paradón de Lunin al latigazo de Brahim!!— okdiario.com (@okdiario) August 9, 2021
Aquí hay portero para muchos años pic.twitter.com/GxweGZUTww
Він настільки якісно працював у міжсезоння, що мадридський гранд вже не розглядає жодних варіантів з орендою. Лунін залишається, проте зараз йому обіцяють більше практики в офіційних матчах. Карлетто начебто не збирається йти шляхом Зізу, який довірив Андрію ворота лише одного разу – у катастрофічній для "бланкос" перестрілці з Алькояно в Кубку Іспанії.
"Раніше ми майже не бачили Луніна. Так, у минулому сезоні він провів один поганий матч, але зараз проявляє себе з найкращого боку. Українець, який вразив усіх у Глазго, ще й врятував Реал після удару Браїма. Що ж, "бланкос" надійно прикрили тил у випадку можливих проблем Куртуа", – резюмує Marca за мотивами матчу з Міланом.
Сейв Луніна буквально заполонив фанатські пабліки Реала. Щоправда, далеко не усім прихильникам "бланкос" подобається нинішнє становище українця. Якщо одні захоплюються майстерністю "вічного" резервіста, то інші – вважають мадридський етап кар'єри все ще молодого і перспективного воротаря трагедією. Свої "п'ять копійок" вставили навіть фанати Барселони!
"Сейвище Луніна. Наші ворота прекрасно захищені".
"Великий Лунін вкотре продемонстрував, шо він є воротарем рівня Реала. Ми маємо чудесного Тібо Куртуа й чудесного Луніна".
"Реал Мадрид – Мілан – 0:0. Основні тези:
– Лука Модріч повернувся свіжим.
– Бейл показав кілька хороших речей.
– Сподобався бойовий настрій Йовіча і Родріго.
– Марсело знову доводить, що Мігель повинен бути перед ним.
– Класний матч Алаби.
– Лунін знову демонструє свій великий рівень".
"Якби не Куртуа, Лунін міг би бути основним голкіпером Реала. Які ж удари він відбиває".
"Лунін – монструозний. Яка оборона".
"Лунін заслуговує грати більше, ніж один матч в Кубку Іспанії".
"Лунін – майбутній господар воріт Реала, без сумніву".
"Який же привілей мати Луніна як заміну для Куртуа. Вони обоє – прекрасні".
"Регочу з Мадрида, адже у них найкращий гравець передсезонних зборів – Лунін".
"Це трагедія, що Лунін повинен бути запасним протягом усього року".
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