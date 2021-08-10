Український кіпер вразив уболівальників Реала надійною грою на передсезонних зборах. Вишенькою на торті став феноменальний сейв у матчі з Міланом.

Андрій Лунін нарешті побачив світло в кінці тунелю. Прекрасна робота на передсезонних зборах відкриває значно ширші перспективи у королівському клубі. 22-річний українець взяв участь у всіх літніх спарингах Реала, а проти сусідів з Райо Вальєкано несподівано приміряв капітанську пов'язку "бланкос".

Після розкішних сейвів у Глазго наш чемпіон світу опинився на перших шпальтах іспанської преси. Андрія хвалили усі – від мадридської Marca до каталонського Mundo Deportivo. Він майже не помилявся, удосконаливши, зокрема, гру на виходах. Повернення Куртуа, який трохи пізніше приєднався до команди, зовсім не знітило вихованця Дніпра і Металіста.

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Карло Анчелотті напрочуд інтелігентно підійшов до вирішення "воротарського питання". У контрольному матчі з Міланом італійський фахівець розділив ігровий час порівну між обома кіперами. Бельгієць провів стартові 45 хвилин, а українець – з'явився на полі відразу після перерви. Ба більше, саме фантастичний сейв Луніна став справжньою окрасою того поєдинку.

¡¡Tremendo paradón de Lunin al latigazo de Brahim!!



Aquí hay portero para muchos años pic.twitter.com/GxweGZUTww — okdiario.com (@okdiario) August 9, 2021

Він настільки якісно працював у міжсезоння, що мадридський гранд вже не розглядає жодних варіантів з орендою. Лунін залишається, проте зараз йому обіцяють більше практики в офіційних матчах. Карлетто начебто не збирається йти шляхом Зізу, який довірив Андрію ворота лише одного разу – у катастрофічній для "бланкос" перестрілці з Алькояно в Кубку Іспанії.

"Раніше ми майже не бачили Луніна. Так, у минулому сезоні він провів один поганий матч, але зараз проявляє себе з найкращого боку. Українець, який вразив усіх у Глазго, ще й врятував Реал після удару Браїма. Що ж, "бланкос" надійно прикрили тил у випадку можливих проблем Куртуа", – резюмує Marca за мотивами матчу з Міланом.

Сейв Луніна буквально заполонив фанатські пабліки Реала. Щоправда, далеко не усім прихильникам "бланкос" подобається нинішнє становище українця. Якщо одні захоплюються майстерністю "вічного" резервіста, то інші – вважають мадридський етап кар'єри все ще молодого і перспективного воротаря трагедією. Свої "п'ять копійок" вставили навіть фанати Барселони!

"Сейвище Луніна. Наші ворота прекрасно захищені".

"Великий Лунін вкотре продемонстрував, шо він є воротарем рівня Реала. Ми маємо чудесного Тібо Куртуа й чудесного Луніна".

"Реал Мадрид – Мілан – 0:0. Основні тези:

– Лука Модріч повернувся свіжим.

– Бейл показав кілька хороших речей.

– Сподобався бойовий настрій Йовіча і Родріго.

– Марсело знову доводить, що Мігель повинен бути перед ним.

– Класний матч Алаби.

– Лунін знову демонструє свій великий рівень".

"Якби не Куртуа, Лунін міг би бути основним голкіпером Реала. Які ж удари він відбиває".

"Лунін – монструозний. Яка оборона".

"Лунін заслуговує грати більше, ніж один матч в Кубку Іспанії".

"Лунін – майбутній господар воріт Реала, без сумніву".

"Який же привілей мати Луніна як заміну для Куртуа. Вони обоє – прекрасні".

"Регочу з Мадрида, адже у них найкращий гравець передсезонних зборів – Лунін".

"Це трагедія, що Лунін повинен бути запасним протягом усього року".

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