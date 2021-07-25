Лунін не врятував Реал від поразки у спарингу з командою Джеррарда
Реал та Рейнджерс зустрілись в рамках підготовки до нового сезону. Читайте звіт матчу на Футбол 24.
Товариський матч
Рейнджерс – Реал – 2:1
Голи: Сакала, 55, Іттен, 77 – Родріго, 8
Вилучення: Начо, 76 (Р)
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Підопічні Анчелотті бадьоро розпочали поєдинок і навіть зуміли відкрити рахунок у зустрічі завдяки влучному удару Родріго.
Пропущений гол змусив шотландців повністю забрати ініціативу. Якщо у першому таймі мадридців рятували проблеми суперника з влучністю і сейви Андрія Луніна, то після перерви гравці Рейнджерс все ж дотиснули королівський клуб і зуміли вирвати перемогу.
Український голкіпер вийшов у стартовому складі Реала та провів на полі увесь матч, але, на жаль, не зумів втримати ворота "сухими", пропустивши два м'ячі.
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