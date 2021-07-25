Реал та Рейнджерс зустрілись в рамках підготовки до нового сезону. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

Товариський матч

Рейнджерс – Реал – 2:1

Голи: Сакала, 55, Іттен, 77 – Родріго, 8

Вилучення: Начо, 76 (Р)

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Підопічні Анчелотті бадьоро розпочали поєдинок і навіть зуміли відкрити рахунок у зустрічі завдяки влучному удару Родріго.

Пропущений гол змусив шотландців повністю забрати ініціативу. Якщо у першому таймі мадридців рятували проблеми суперника з влучністю і сейви Андрія Луніна, то після перерви гравці Рейнджерс все ж дотиснули королівський клуб і зуміли вирвати перемогу.

Український голкіпер вийшов у стартовому складі Реала та провів на полі увесь матч, але, на жаль, не зумів втримати ворота "сухими", пропустивши два м'ячі.

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