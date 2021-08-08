Гранди європейського футболу Мілан та Реал зіграли товариський поєдинок, який так і не подарував голів – 0:0.

Товариський матч

Реал Мадрид – Мілан – 0:0

Нереалізований пенальті: Бейл, 41

Команди зустрілися на нейтральному полі в австрійському Клагенфурті. Андрій Лунін розпочав поєдинок у запасі, а у воротах вийшов основний кіпер "вершкових" Тібо Куртуа. Також з перших хвилин з'явився Девід Алаба, для якого це був дебют у футболці Реала.

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Найкращий шанс у першому таймі мав Гарет Бейл. Мадридці заробили право на пенальті після фолу Давіде Калабрії, але валлієць не зумів вразити ворота Майка Меньяна, який приєднався до лав "россонері" в поточне трансферне вікно. Новачок здійснив ефектний сейв.

На другу половину гри Карло Анчелотті випустив низку інших гравців, серед яких знайшлося місце і для Андрія Луніна. Український кіпер кілька разів вступив у гру – зокрема, врятував свою команду після удару Браїма Діаса, який виступає у Мілані на правах оренди саме з Реала.

Lunin amazing save



Real Madrid vs Milan pic.twitter.com/3hYhQ2pKZ8 — SportsBoxingUA (@sports_ua) August 8, 2021

Зрештою, завдяки вдалим діям воротарів голів так і не було. 0:0 – до першого офіційного матчу Реала в сезоні 2021/22 залишилося менше тижня. 14 серпня підопічні Карло Анчелотті зіграють проти Алавеса. Мілан стартує в Серії А аж 23 числа поєдинком із Сампдорією.

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