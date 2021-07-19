Український легіонер мадридського Реала Андрій Лунін продовжує отримувати ігрову практику під час спарингів у міжсезоння.

Голкіпер Реала Андрій Лунін напередодні взяв участь у товариському матчі "вершкових". Суперником підопічних Карло Анчелотті став новачок Ла Ліги – Райо Вальєкано.

Лунін знову зіграв за Реал у таємному спарингу – українець пропустив від свого одноклубника

Таємний матч, на який не допустили ЗМІ, завершився нічиєю 1:1. Цікаво, що 22-річний українець вперше у своїй кар'єрі в Реалі зіграв з капітанською пов'язкою. Голкіпер збірної України вийшов у старті разом зі ще 6-ма виконавцями першої команди – Начо, Одріосолою, Марсело (капітан), Іско, Едегором та Лукасом.

У другому таймі Анчелотті замінив усіх основних, крім Андрія, і дав шанс проявити себе молодим кантеранос, тож саме вихованцю Металіста та Дніпра довірили престижну пов'язку.

Нагадаємо, раніше Лунін взяв участь у контрольному матчі проти Фуенлабради. Перша офіційна товариська гра Реала відбудеться 25 липня проти Глазго Рейнджерс.

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