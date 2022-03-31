"Щодо Динамо я мав розмову із Суріксом. Запитав напряму, чи вивозив він якісь гроші. На що він відповів, що це все брехня.

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Знаєте, це справа совісті кожного. Справою моєї совісті було поставити це питання. Я поставив – він відповів. А далі нехай правоохоронні органи виконують свою роботу. І якщо він не правий, то має понести покарання", – пояснив Циганик у ефірі ЦиганикLIVE.

Нагадаємо, братів Суркісів звинуватили у незаконному перевезенні 17 млн доларів через кордон України, але назабаром президент Динамо надав документи угорських митників, які спростували інформацію про злочин.

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