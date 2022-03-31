"По поводу Динамо я разговаривал с Суриксом. Спросил напрямую, вывозил ли он какие-то деньги. На что он ответил, что это все ложь.

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Знаете, это дело совести каждого. Делом моей совести было задать этот вопрос. Я задал – он ответил. А дальше пусть правоохранительные органы выполняют свою работу. И если он не прав, то должен понести наказание", – объяснил Цыганык в эфире ЦиганикLIVE.

Напомним, братьев Суркисов обвинили в незаконной перевозке 17 млн долларов через границу Украины, но вскоре президент Динамо предоставил документы венгерских таможенников, которые опровергли информацию о преступлении.

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