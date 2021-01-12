Головний тренер Фулхема Скотт Паркер відверто незадоволений рішенням АПЛ внести корективи у графік. Його команда за два дні до матчу отримала Тоттенхем у суперники.

"Зазвичай я є останнім, хто про щось ниє і на щось скаржиться, адже я розумію, яка складна ситуація. Але те, що сталося з нами, просто несправедливо. Ми говоримо про АПЛ, одну з провідних ліг світу. Це просто скандал, що нам матч підтверджують в понеділок о 9:30 ранку.

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Питання не в самому перенесенні, це нормально, що ми граємо. А про те, коли нас про це повідомили. Тоттенхем знав, що їм грати в середу. Чи можна уявити, що так чинять з двома топ-клубами і їхніми тренерами? Ні, напевне, ні. Як на мене, це неприпустимо", – цитує Паркера The42.ie.

Нагадаємо, напередодні керівництво АПЛ змінило графік Евертона, Челсі, Тоттенхема, Астон Вілли та Фулхема. Останні планували вільний від матчів мідвік, але Прем'єр-ліга поставила на 13 січня поєдинок з Тоттенхемом. Зустріч із Челсі, яка була запланована на 15 січня, пройде 16-го.

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