"Обычно я есть последним, кто о чем-то ноет и на что-то жалуется, ведь я понимаю, какая сложная ситуация. Но то, что произошло с нами, просто несправедливо. Мы говорим об АПЛ, одной из ведущих лиг мира. Это просто скандал, нам матч подтверждают в понедельник в 9:30 утра.

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Вопрос не в самом переносе, это нормально, что мы играем. А о том, когда нас об этом сообщили. Тоттенхэм знал, что им играть в среду. Можно представить, что так поступают с двумя топ-клубами и их тренерами? Нет, наверное, нет. Как по мне, это недопустимо", – цитирует Паркера The42.ie.

Напомним, накануне руководство АПЛ изменило график Эвертона, Челси, Тоттенхэма, Астон Виллы и Фулхэма. Последние планировали свободный от матчей мидвик, но Премьер-лига поставила на 13 января поединок с Тоттенхэмом. Встреча с Челси, которая была запланирована на 15 января, пройдет 16-го.

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