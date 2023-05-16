"Минулого тижня в інстаграмі я написав пост. Там пояснив, чому вважаю, що в новому сезоні УПЛ буде 18 команд (хоча в офіційній площині такого обговорення взагалі не було).

Клуб УПЛ може припинити існування у разі вильоту: "Він стане нецікавий інвесторам"

Якщо коротко, то "щоб нікого не образити". Мушу визнати – не дочитав ситуацію до кінця. У сезоні 2023/24 УПЛ може розширитися до 20-ти клубів – це підтвердили уже декілька джерел. Ініціатор можливого розширення – Львів, менеджери якого зараз промацують варіант у розмовах із клубами УПЛ. Більше того – є впливові клуби, які НЕ ПРОТИ такого варіанту. Нас очікує традиційно веселе кабінетне міжсезоння.

Бережіть дерева – не друкуйте регламенти. На них всім ***. В УПЛ будуть грати усі охочі", – написав у Telegram журналіст Володимир Звєров.

"Фоменко поглянув і каже: "Тобі треба гирі на ноги повісити". Наш тренер запалює в Азії, згадує Динамо і мріє про УПЛ