Скандальний фінал Бразілейрао: "динамівець" відправляє "дніпрянина" в пекло, знищений стадіон і чемпіонська провокація

Бразильська Серія А отримала неймовірну розв'язку. Один з семи найтитулованіших клубів країни покидає еліту, а фанати влаштовують погроми. Яким був останній тур сезону 2019, розповідає "Футбол 24".

8 грудня 2019 року закарбується у пам'яті фанатів Крузейро як день болю та смутку. Чотириразовий чемпіон вперше за свою майже сторічну історію опускається в нижчий дивізіон. Нещодавні титули (2013, 2014) вже не мають жодного значення, розпочинати доведеться з чистого листа. "Лиси" потонули в боргах і пережили декілька інституційних криз – провал однієї з найбільш успішних команд Бразилії у 21 столітті був неминучим. Пекло стало реальністю після красивого гола екс-динамівця Дуду, який провів добротний сезон за Палмейрас (36 матчів, 9 голів, 11 асистів). Маленький чаклун забив головою, з одинадцяти (!) метрів, а на трибунах розпочалось справжнє божевілля.

Фанати Крузейро перервали матч чемпіонату Бразилії – клуб вперше в історії вилетів з елітного дивізіону

0:2 на 84-й хвилині – це вирок для команди з Белу-Орізонті, яка зберігала шанс на порятунок лише у разі перемоги. Фанати проривались на поле, виламували стільці, трощили вбиральні. Поліція зачистила трибуни, використавши газові гранати, але погроми та вандалізм продовжились на вулицях міста. Разом з Крузейро принижується зірковий бомбардир Фред, найкращий футболіст Бразилії-2007 Тьяго Невеш, колишній захисник Дніпра Ежідіо (25 матчів, 1 асист). Останній, щоправда, не виходив на поле через дискваліфікацію.

Аділсон Батіста, четвертий тренер Крузейро за сезон, цитував свого попередника Рожеріо Сені: "У цьому клубі відбуваються неправильні речі". Він працював з "синіми" трохи більше тижня, тоді як легендарному голкіперу Сан-Паулу виділили 45 днів. За останні 20 матчів "лиси" здобули лише 3 перемоги, 8 разів поступались, 9 – розписували нічию. Справедливе фіаско... яке викликало ейфорію в Курітібі!

Гравцям Атлетіко Паранаенсе було плювати на сльози в Белу-Орізонті. Вони познущались над запеклим суперником, записавши відео з власної роздягальні. "Арере, Крузейро зіграє в Серії Б", – співали "червоно-чорні", фінішувавши на п'ятій позиції. У соцмережах жорстокий тролінг зацінили не усі. Ще один екс-динамівець Марко Рубен (23 матчі, 4 голи, 2 асисти) та його партнери отримали не менш зухвалу відповідь: "Арере, Атлетіко вже грав у Серії Б".

"Arerê, o Cruzeiro vai jogar a Série B". Olha o tamanho da festa no vestiário do Atlético-MG depois do rebaixamento do rival... pic.twitter.com/mwxq6sQlN4 — globoesportecom (@globoesportecom) December 8, 2019

А ось Рожеріо Сені залишається в еліті попри звільнення з Крузейро. Найрезультативніший воротар в історії футболу (135 голів) повернувся до Форталеси, видав розкішну серію з п'ятьма тріумфами у семи поєдинках і завершив сезон на високій 9-й позиції. Уболівальники віддячили йому шаленим шоу на Кастелані, хоча багато хто не зрозумів помпезних феєрверків. Мовляв, якого дідька ви святкуєте...

Olha a festa ABSURDA que a torcida do Fortaleza fez após a vitória sobre o Bahia! #Brasileirão #GloboEsporte pic.twitter.com/hYG63nd7EW — globoesportecom (@globoesportecom) December 8, 2019

Фламенго забезпечив собі чемпіонський титул ще в кінці листопада, через 24 години після епічного камбеку в фіналі Копа Лібертадорес. Проте, реінкарнований на батьківщині Габігол знову полонив перші шпальти тамтешньої преси. Найкращий снайпер Бразілейрао (25 м'ячів) провокував фанатів Сантоса татуюванням головного клубного трофею Південної Америки. Барбоза, який крутить роман з сестрою Неймара, не стерпів освистування рідної торсиди.

Provocou!



Gabigol mostrou para a torcida do Santos a taça da Libertadores tatuada na perna



Siga Santos 3 x 0 Flamengo ️ https://t.co/Khf3uGmYPt pic.twitter.com/9O0edvzBHk — globoesportecom (@globoesportecom) December 8, 2019

Команда Сампаолі розгромила "менгао" з рахунком 4:0, але це жодним чином не вплинуло на розстановку сил у верхній частині таблиці. Фламенго "привіз" Сантосу з Палмейрасом (друге і третє місце відповідно) 16 очок. Дерліс Гонсалес не потрапив до заявки новоспеченого віце-чемпіона. У його активі – 24 зустрічі та один влучний удар. Парагвайська Олімпія, начебто, має намір викупити у Динамо права на 25-річного хавбека за кругленьку суму.

Жадсон, автор вже легендарної фрази про київський клуб, завершив сезон домашньою поразкою від Флуміненсе (1:2). 38-річний плеймейкер з'явився на полі відразу після перерви, але результативними діями не відзначився. 658 хвилин і один асист – скромний доробок екс-лідера Шахтаря у 18-ти матчах першості. "Я думаю, що можу викреслити 2019-й рік зі свого життя. Він був неспокійний. Все пройшло не так, як я очікував", – поділився бразильський ветеран.

Jadson



"Acho que 2019 é um ano para eu deletar da minha vida. Foi um ano meio turbulento para mim, as coisas não aconteceram como eu esperava, mas tenho de reerguer a cabeça, pensar no ano novo, em coisas melhores”. pic.twitter.com/YCHW3jFlY5 — Sccp News (@_sccpnews) December 9, 2019

Андре, який не зумів проявити себе в Києві, також видав слабкий турнір. Греміо фінішував четвертим, 29-річний форвард провів 17 неповних матчів, забив два голи та виконав стільки ж асистів. Заключний тур чемпіонату бразилець пропустив. Цієї зими він може стати розмінною монетою "мушкетерів" на трансферному ринку, пише Gauchazh Tricolor.

На дострокові канікули відправився Че Че. Екс-хавбек Динамо пропускав зустріч Сан-Паулу з Масейо через пошкодження (2:1), але до цього регулярно виходив на поле, будучи безапеляційним гравцем основи – 35 матчів (3107 хв), один забитий м'яч. Його "триколірні" задовольнились підсумковим шостим рядком.

На десерт – комедія від зіркового Фредді Гуаріна. Хавбек Васко да Гама, який захищав кольори Порту та Інтера, виборював право на штрафний удар у "камінь-ножиці-папір". Поки бідолашний Шапекоенсе чекав на вирок, колумбієць розважався з власними партнерами – Бастосом і Пікачу.

Olha só como os jogadores do Vasco definiram quem bateria a falta! Até o Márcio Araújo quis participar!



Acompanhe a partida https://t.co/a3KJKmCLNG pic.twitter.com/adhaOs1I3F — globoesportecom (@globoesportecom) December 8, 2019

Зірка телешоу, шокуючий вигнанець та письменник: де зараз гравці Шапекоенсе, які вижили після авіакатастрофи