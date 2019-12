Скандальний фінал Бразілейрао: "динамівець" відправляє "дніпрянина" в пекло, знищений стадіон і чемпіонська провокація

8 грудня 2019 року закарбується у пам'яті фанатів Крузейро як день болю та смутку. Чотириразовий чемпіон вперше за свою майже сторічну історію опускається в нижчий дивізіон. Нещодавні титули (2013, 2014) вже не мають жодного значення, розпочинати доведеться з чистого листа. "Лиси" потонули в боргах і пережили декілька інституційних криз – провал однієї з найбільш успішних команд Бразилії у 21 столітті був неминучим. Пекло стало реальністю після красивого гола екс-динамівця Дуду, який провів добротний сезон за Палмейрас (36 матчів, 9 голів, 11 асистів). Маленький чаклун забив головою, з одинадцяти (!) метрів, а на трибунах розпочалось справжнє божевілля.

Фанати Крузейро перервали матч чемпіонату Бразилії – клуб вперше в історії вилетів з елітного дивізіону

0:2 на 84-й хвилині – це вирок для команди з Белу-Орізонті, яка зберігала шанс на порятунок лише у разі перемоги. Фанати проривались на поле, виламували стільці, трощили вбиральні. Поліція зачистила трибуни, використавши газові гранати, але погроми та вандалізм продовжились на вулицях міста. Разом з Крузейро принижується зірковий бомбардир Фред, найкращий футболіст Бразилії-2007 Тьяго Невеш, колишній захисник Дніпра Ежідіо (25 матчів, 1 асист). Останній, щоправда, не виходив на поле через дискваліфікацію.

Аділсон Батіста, четвертий тренер Крузейро за сезон, цитував свого попередника Рожеріо Сені: "У цьому клубі відбуваються неправильні речі". Він працював з "синіми" трохи більше тижня, тоді як легендарному голкіперу Сан-Паулу виділили 45 днів. За останні 20 матчів "лиси" здобули лише 3 перемоги, 8 разів поступались, 9 – розписували нічию. Справедливе фіаско... яке викликало ейфорію в Курітібі!

Гравцям Атлетіко Паранаенсе було плювати на сльози в Белу-Орізонті. Вони познущались над запеклим суперником, записавши відео з власної роздягальні. "Арере, Крузейро зіграє в Серії Б", – співали "червоно-чорні", фінішувавши на п'ятій позиції. У соцмережах жорстокий тролінг зацінили не усі. Ще один екс-динамівець Марко Рубен (23 матчі, 4 голи, 2 асисти) та його партнери отримали не менш зухвалу відповідь: "Арере, Атлетіко вже грав у Серії Б".

