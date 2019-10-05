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Хацкевич поскаржився на роботу з бразильцями, які провалилися в Динамо

11:03 616 Читать на русском
Хацкевич поскаржився на роботу з бразильцями, які провалилися в Динамо
Сідклей / Фото ФК Динамо

Білоруський фахівець Олександр Хацкевич назвав головні причини невдач бразильських легіонерів, які не змогли проявити себе за часів його роботи в Динамо.

"Стосовно бразильців, то думаю, терпіння не вистачило ні мені, ні Че Че, щоб заграти в Динамо. Я йому казав, що потрібен час. Так, йому було 27 років. У нас було дуже багато тактики. Він футболіст, який був потрібен мені в центрі поля. Але потрібно було пройти процес навчання і взаємодії. В іграх на кшталт міні-футболу – він просто клас: розуміння гри, короткий і середній пас. Але на великому просторі – там потрібна була тактика. Всі бразильці технічні, але не вистачило терпіння.

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Сідклей грає як у дворі, по епізоду. Є м'яч – чудово, ні – то ось так. Якщо порівняти бразильців, то Че Че почав хапатися за російську мову, ходив на навчання. Він все швидко схоплював, з ним можна було працювати, інтелектуальний. Він все сприймав. У Буено дуже висока самооцінка. А Сіді – гравець епізоду, йде – нормально, не йде – хай буде. Те ж саме і в навчанні. Він був уже рік в команді, але не міг яєчню замовити без перекладача. Вчителька говорила, що таке відчуття наче він навіть в Бразилії до школи не ходив

Так, віце-президент Красніков цікавився, чому не грають бразильці. Я говорив, що Че Че потрібен час. Сідклей приїхав з 23 відсотками жиру. Нам потрібно було 2-3 місяці, щоб привести його в нормальний стан. Так, Женя говорив, що він не збирався повертатися влітку, я теж говорив, що його не бачу на цій позиції. У нас є Миколенко, Піваріч починав працювати, тому позиція була закрита. Для Сіді найкращим варіантом було там залишитися, але потім вирішили повернути його, і він приїхав не готовим. І зараз він до сих пір в команді", – підсумував Хацкевич в інтерв'ю для ВацкоLight.

Нагадаємо, Че Че і Вітор Буено покинули Динамо після закінчення минулого сезону, натомість Сідклей залишився у складі київського гранда.

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