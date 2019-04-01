Найвідоміші латиноамериканські легіонери Динамо, які не змогли закріпитись у Києві

Півзахисник Динамо Че Че офіційно покинув клуб, хоча провів у Києві менше року. "Футбол 24" з цього приводу вирішив згадати найвідоміших виконавців з Південної Америки, які не змогли стати важливою частиною Динамо.

Ігор Суркіс став президентом Динамо у червні 2002 року, замінивши на цій посаді свого брата Григорія. З того часу очільник київського клубу виклав кілька десятків мільйонів євро на підписання новачків – як українців, так і легіонерів.

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На останніх зупинимося детальніше. Не так багато іноземних футболістів, які приїжджали до Києва, стали дійсно важливими у складі флагмана українського футболу. Хтось пробув в Україні кілька місяців, когось вистачило надовше, проте без особливого успіху. От і з літніх новачків-2018 один вже не в команді – Че Че покинув Динамо та підписав контракт із Сан-Паулу.

Проте бразилець став далеко не першим виконавцем, який не виправдав сподівань, покладених на нього у столиці України. "Футбол 24" вирішив пригадати найвідоміших гравців із Латинської Америки, які не змогли закріпитись у Динамо та в підсумку покинули клуб. Варто відзначити, що список далеко не повний – у ньому не знайшлося місця Андресу Ескобару, Алессандру Морі, Дієго Суаресу та іншим.

Список складений у хронологічному порядку.

1. Леандро Машаду (Фламенго ►Динамо, літо 2002 року). Сума трансферу – 1 млн євро (тут і далі – дані Transfermarkt)

Бразильський нападник, який перед тим встиг пограти у складі Валенсії та Спортінга, став одним із перших гучних підписань Ігоря Суркіса в ролі президента Динамо (і першим бразильцем у київському клубі). Від Леандро очікували дуже багато, проте нападник відверто розчарував. Бразилець провів у складі "синьо-білих" лише 11 матчів та забив 4 голи, а вже на початку 2003 року був проданий за 800 тисяч євро.

Цікаво, що у те саме трансферне вікно склад Динамо поповнив і Діого Рінкон, який в підсумку став одним із найкращих легіонерів в історії київського клубу, проте з часом втратив форму та також покинув Україну.

2. Роберто Антоніо Нанні (Велес Сарсфілд ►Динамо, літо 2003 року). Сума трансферу – 3 млн євро

Динамо виклало за аргентинського форварда близько 3 млн євро, проте Нанні і близько не виправдав цих коштів. Нападник відзначився у складі першої команди Динамо лише одним голом, виступаючи переважно за дубль. Цікаво, що перші півроку аргентинець виступав виключно за Динамо-2, позаяк був підписаний вже після закриття в Україні трансферного вікна.

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Нанні неодноразово віддавався у оренду – в Альмерію, Сієну, Мессіну та Кротоне. У 2008-му аргентинець покинув Динамо на правах вільного агента.

3. Клебер (Сан-Паулу ►Динамо, зима 2003 року). Сума трансферу – 2 млн євро

Доволі неоднозначний трансфер. Бразилець провів у Києві майже 4 роки та забив близько 30 голів, деякі з яких були дійсно важливими. Але свою роль зіграв важкий характер бразильця, який ще до переходу в Динамо став чемпіоном світу у складі збірної U-20. Клебер протягом київського етапу кар'єри видавав доволі пристойні відрізки, але запам'ятався не стільки цим, як регулярними конфліктами як з тренерським штабом, так і з одноклубниками. Доходило навіть до бійок.

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У 2008 році Клебер вирушив на правах річної оренди у Крузейро, а у 2009-му на повноцінній основі перейшов у Палмейрас.

4. Родріго (Сан-Паулу ►Динамо, зима 2005 року). Сума трансферу – 5 млн євро

Бразильський центрбек, як і Клебер, теж запам'ятався більше скандалами, аніж безпосередньо грою на футбольному полі. В одному з матчів бразилець вдарив свого ж одноклубника Олександра Алієва, який не дав йому виконати штрафний удар. Арбітр матчу одразу ж вилучив Родріго з поля.

В підсумку Родріго тривалий час перебував на контракті в Динамо, проте віддавався у оренди бразильським клубам. Остаточно ж він покинув Київ лише у 2012 році.

5. Майкл (Палмейрас ►Динамо, літо 2007 року). Сума трансферу – 3 млн євро

Лівий атакувальний хавбек непогано розпочав у Динамо та оформив дубль вже у своєму другому матчі (проти київського Арсенала), при цьому один із голів був забитий дуже ефектно. Майкл ударом п'ятою відправив м'яч у ворота та довів вболівальників до екстазу.

А от продовження вийшло не таким яскравим. Майкл відзначився ще одним голом, а влітку 2009-го пішов у оренду (Сантос, Ботафото та Фламенго). Після того вже не зіграв за киян жодного матчу та покинув Україну в 2009 році.

6. Гільєрме (Крузейро ►Динамо, зима 2009 року). Сума трансферу – 5 млн євро

Бразилець повинен був стати головною ударною силою команди Юрія Сьоміна, але не зумів виправдати очікування керівництва, тренерського штабу та вболівальників. Найкращим поєдинком Гільєрме у складі Динамо став матч у Львові проти місцевих Карпат, які отримали 3 ефектні голи від бразильського форварда.

Вже влітку 2009 року форвард пішов у оренду в московський ЦСКА, а згодом повернувся до Бразилії, підписавши контракт з Атлетіко Мінейро. Цікаво, що Динамо зуміло отримати за Гільєрме навіть більше, ніж свого часу заплатило – 6 млн євро проти 5.

7. Жерсон Маграо (Крузейро ►Динамо, літо 2009 року). Сума трансферу – 2,2 млн євро

Лівий захисник, який міг зіграти і на фланзі півзахисту, не зумів стати своїм у Києві. Бразилець обійшовся киянам у 2,2 млн євро, але не зміг виправдати це вкладення. Валерій Газзаєв довіряв Маграо, ставлячи його в основний склад, проте марно.

На початку 2012-го Маграо покинув Динамо, а згодом ще й скаржився на київський клуб, звинувачуючи у невиплаті йому грошей.

8. Факундо Бертольйо (Колон ►Динамо, літо 2010 року). Сума трансферу – 3,6 млн євро

Бразильський плеймейкер розглядався як лідер центральної ланки Динамо, адже незадовго до переходу дебютував за національну збірну Аргентини. Проте Факундо переходив до Києва з травмою, яка, можливо, і завадила йому розкритись в Україні. Плеймейкер проводив більше часу в лазареті, ніж на полі, а з 2012 року почав віддаватись у постійні оренди. Евіан, Греміо, Астерас – це лише декілька клубів з біографії аргентинця.

Лише у 2016 році у Бертольйо завершився контракт з Динамо. Аргентинець покинув клуб на правах вільного агента.

9. Андре (Сантос ►Динамо, літо 2010 року). Сума трансферу – 8,1 млн євро

Влітку 2010-го київський клуб виклав за талановитого бразильця пристойні 8 млн євро. Проте той не став вигідним капіталовкладенням з точки зору спортивних показників, абсолютно нічим не запам'ятавшись у Києві. Вже за півроку нападник вирушив у оренду в Бордо.

Влітку 2012 року Андре за майже 6 млн євро перебрався у Атлетіко Мінейро. Враховуючи отримання ще майже 3 млн за оренду, можна констатувати, що кияни втратили лише на зарплаті гравця.

10. Дуду (Палмейрас ►Динамо, літо 2011 року). Сума трансферу – 5 млн євро

Бразильський атакувальний хавбек Палмейраса, як і його численні співвітчизники, не зумів стати своїм у Динамо. Дуду видавав короткотривалі ефектні відрізки, проте так і не вийшов на той рівень, якого від нього очікували.

На початку 2014-го вінгер пішов у оренду в Греміо, а через рік був викуплений Палмейрасом, у якому, зрештою, зумів заграти та став чемпіоном Бразилії.

11. Раффаел (Герта ►Динамо, літо 2012 року). Сума трансферу – 9 млн євро

Влітку 2012 року Ігор Суркіс витратив чи не найбільше коштів на підписання новачків за час свого перебування на посаді президента. Склад Динамо поповнили Раффаел, Мігел Велозу, Ніко Кранчар, Марко Рубен та Андрій Богданов.

За бразильського плеймейкера, який зізнавався, що не надто хотів залишати Герту, кияни виклали 9 млн євро. Проте Юрій Сьомін та Олег Блохін так і не знайшли Раффаелю місця на полі. Бразилець був лише тінню себе самого зразка Бундесліги, а вже через півроку повернувся у Німеччину. Спочатку плеймейкера орендував Шальке, а влітку Раффаел за 5 млн євро перебрався у Борусію М, кольори якої захищає і донині.

12. Марко Рубен (Вільяреал ►Динамо, літо 2012 року). Сума трансферу – 8 млн євро

Аргентинець, який обійшовся Динамо у 8 млн, пробув у Києві лише на півроку довше за Раффаеля та забив 1 гол. Влітку 2013-го нападник пішов у постійні оренди – Евіан, Тігрес та Росаріо. У останній Рубен і перейшов на початку 2016-го на повноцінній основі – сума трансферу склала 3 млн євро.

Одинадцять перлин київського Динамо