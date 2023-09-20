"Возвращение Роналду? Это было решение, от которого было очень трудно отказаться, и я чувствовал, что мы должны рискнуть, но оно оказалось неправильным.

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Это выглядело так правильно, когда Кришитану подписал контракт, и болельщики почувствовали волнение во время той игры против Ньюкасла, когда Олд Траффорд раскачивался после того, как Роналду забил дважды, а мы победили 4:1. Он все еще был одним из лучших бомбардиров в мире, выглядел сильным", – рассказал Сульшер в интервью The Athletic.

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед в 2021 году, впрочем, надолго задержаться в команде он не сумел. После чемпионата мира в Катаре португалец переехал в Саудовскую Аравию, где выступает за Аль-Наср.

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