Азіатська Ліга чемпіонів, 1-й тур

Персеполіс – Аль-Наср – 0:2

Голи: Гаріб, 62, Кассем, 72

Кріштіану Роналду не вдалося відзначитися результативними діями в цій зустрічі, проте зірковий португалець зробив істотний внесок у перемогу Аль-Насра. На 52-й хвилині опорник Персеполіса Сарлак заробив друге попередження і був вилучений – першу жовту картку він отримав у першому таймі за фол на КР7.

Роналду спричинив переполох на вулицях Ірану, прилетівши на матч азійської ЛЧ – португальцю зробили "магічний" подарунок

Залишившись у більшості, Аль-Наср реалізував свою перевагу. На перший план вийшов вінгер команди Абдулрахман Гаріб – він оформив гол+пас. У першому випадку 29-му номеру асистував Марцело Брозовіч, у другому випадку він оформляв гольову передачу на Мохаммеда Кассема.

Зазначимо, що ця зустріч пройшла без уболівальників. Персеполіс був покараний Азіатською футбольною конфедерацією матчем за порожніх трибун через скандальну публікацію в соціальних мережах ще 2021 року – клуб натякнув на іранське вторгнення на територію Індії 1736-го року.