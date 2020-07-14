"Это решение – просто позор": Моуринью возмущен отменой бана Манчестер Сити

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью высказался относительно успешной апелляции Манчестер Сити на двухлетнюю дисквалификацию из еврокубков.

"Если ты не виноват, у тебя не должно быть штрафа. Если же они виноваты, то это решение также является позором, ведь вы должны быть наказаны за нарушения.

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Я не знаю, виноват Манчестер Сити или нет, но в любом случае это решение – просто позор. Тоттенхэм остается Тоттенхэмом, не думаю, что мы изменим свой подход в этом направлении. Я доволен тем, как мы действуем в такой ситуации. Думаю, что это конец финансового фэйр-плей", – приводит слова Моуринью Gоal.

Напомним, Манчестер Сити получил от УЕФА дисквалификацию из еврокубков на два сезона и штраф в размере 30 млн евро, однако CAS удовлетворил апелляцию "горожан". Бан был полностью отменен, а штраф уменьшили до 10 млн.

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