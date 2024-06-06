"Після переходу в Динамо Піхальонка ми платимо Дніпру-1 гроші. Живі конкретні гроші. У нас немає можливості розкидатися футболістами. Якщо хто забув – нам потрібно проходити кваліфікацію Ліги чемпіонів, а в команді багато збірників, які не почнуть підготовку до нового сезону в загальній групі. Ба більше, у липні потрібно буде когось віддати на Олімпіаду.

Динамо офіційно повідомило про трансфер Піхальонка

Я не можу підставляти тренера, забираючи в нього ще когось із гравців напередодні першого збору. Якби у нас була пропозиція від СК Дніпро-1 щодо Беніто, ми б її розглянули, але такої пропозиції не було! Що стосується Супряги, то він набрав навесні хорошу форму, був у своїй ідеальній вазі, відмінно вийшов проти того ж Дніпра-1, віддав гольову передачу... Проблема в тому, що після цього він підхопив складну вірусну інфекцію і якийсь час лікувався. Наразі про його відхід із клубу не може бути мови.

Шепелєв, Андрієвськоий? Це не ті гравці, яких потрібно віддавати в оренду. Але ми готові розглянути конкретні пропозиції від інших клубів", – цитує Суркіса ТаТоТаке.

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