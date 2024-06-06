Теоретично Реал може зіграти 79 матчів у сезоні 2024/25. Керівництво "бланкос" вважає, що це занадто велике навантаження на гравців.

Наступного року стартує новий формат Клубного чемпіонату світу. Турнір, який збере 32 команди з шести конфедерацій, ідентичний національному командному чемпіонату світу. Зміна формату змусила багатьох гравців і клуби відреагувати: ФІФА впровадила додаткову кількість матчів у дуже насичений календар. До незадоволених приєднався чинний переможець Ліги чемпіонів Реал.

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"Наступний сезон ми збираємося почати в серпні й закінчити в липні. Це безумство. Вони збираються угробити гравців", – цитує Relevo неназваного функціонера "вершкових". Перший офіційний матч нового сезону Реал зіграє 14 серпня в рамках Суперкубка Європи з Аталантою. Якщо команда Карло Анчелотті добереться до фіналу клубного ЧС, то завершить сезон 2024/25 13 липня 2025 року. Таким чином, футболісти "бланкос" перебуватимуть без відпочинку рівно 11 місяців.

У звітний період Реал може провести 72 матчі. Новий формат клубного ЧС може додати команді ще 7 ігор. Не допоможе мадридській команді і новий формат Ліги чемпіонів. Також не варто забувати, що крім гри за клуб футболісти Реала виступають за свої збірні.

Повідомляється, що в Мадриді не бачать сенсу в змаганні, яке буде ще більше виснажувати гравців.

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