СК Дніпро-1 здолав Металіст 1925 у матчі 9 туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд зустрічі.

Команди не могли відкрити рахунок до 56-ї хвилини. Саме на ній Лєднєв потужним крученим ударом дезорієнтував Мозіля.

Дніпро-1 втримав перемогу над Металістом 1925 – Лєднєв забив дебютний гол за СК, черговий скандал з VAR

Не обійшлось і без чергового суддівського скандалу. Гуцуляк рукою зупинив м'яч на лінії воріт, але Роман Блавацький разом з відеопомічниками проігнорували епізод. СК Дніпро-1 довів справу до другої перемоги з Юрієм Максимовим.