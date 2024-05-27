"Динамо – у груповому етапі Ліги чемпіонів? А чому ні? Не потрібно думати про Лігу Європи чи Лігу конференцій, потрібно боротися за Лігу чемпіонів. Шанси у всіх завжди 50 на 50. Потрібно чіплятися і боротися, а Ліга Європи нікуди не подінеться.

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Зрозуміло, що там будуть вже інші суперники і буде важко, але нічого страшного. Нічого неможливого не буває. Я думаю, що вони будуть битися до останнього. Все-таки Ліга чемпіонів – це трохи інший турнір, ніж Ліга Європи", – поділився Шацьких у інтерв'ю Динамоманія.

Нагадаємо, Динамо посіло друге місце в УПЛ у сезоні 2023/24 та завоювало путівку до 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

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