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"Це повна хр*нь!" – між капітаном Арсенала та легендою Манчестер Юнайтед розгорівся конфлікт

12:28 752 Читать на русском
"Це повна хр*нь!" – між капітаном Арсенала та легендою Манчестер Юнайтед розгорівся конфлікт
Патріс Евра та Арсен Венгер / Фото AFP

Екс-захисник Манчестер Юнайтед Патріс Евра посміявся з Арсенала після поразки від Шеффілд Юнайтед (0:1) і отримав достойну відповідь.

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"Арсенал мене не здивував. 10 років тому я називав їх хлопчиками, вони ними і залишилися, це правда. І в моїх словах немає ніякої неповаги до гравців", – сказав Евра для Sky Sports після поєдинку 9-го туру АПЛ.

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Капітан "канонірів" Граніт Джака не дозволив ображати своїх партнерів та відповів скандальному французу.

"Він сам прекрасно знає всі ситуації в футболі. Але я говорю зараз не тільки про Евра, а й про інших людей, які несуть хр*нь. Вони весь час говорять одне і те ж", – цитує Джаку talksport.

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Після 9-ти турів АПЛ Арсенал розташувався на 5-й сходинці, маючи в активі 15 очок.

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Теги
Англія Патріс Евра Патріс Евра Граніт Джака Граніт Джака Арсенал Арсенал Шеффілд Юнайтед - Арсенал
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