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"Это полная хр*нь!" – между капитаном Арсенала и легендой Манчестер Юнайтед разгорелся конфликт

12:28 261 Читати українською
"Это полная хр*нь!" – между капитаном Арсенала и легендой Манчестер Юнайтед разгорелся конфликт
Патрис Эвра и Арсен Венгер / Фото AFP

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра посмеялся над Арсеналом после поражения от Шеффилд Юнайтед (0:1) и получил достойный ответ.

31’ Лис Муссе
 
31’ Лис Муссе

"Арсенал меня не удивил. 10 лет назад я называл их мальчиками, они ими и остались, это правда. И в моих словах нет никакого неуважения к игрокам", – сказал Эвра для Sky Sports после поединка 9-го тура АПЛ.

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Капитан "канониров" Гранит Джака не позволил обижать своих партнеров и ответил скандальному французу.

"Он сам прекрасно знает все ситуации в футболе. Но я говорю сейчас не только о Эвра, но и о других людях, которые несут хр*нь. Они все время говорят одно и то же", – цитирует Джаку talksport.

Шеффилд Юнайтед – Арсенал – 1:0 – видео гола и обзор матча

После 9-ти туров АПЛ Арсенал расположился на 5-й строчке, имея в активе 15 очков.

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Англия Патрис Эвра Патрис Эвра Гранит Джака Гранит Джака Арсенал Арсенал Шеффилд Юнайтед - Арсенал
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