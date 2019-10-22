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Емері вважає поразку Арсенала від Шеффілд Юнайтед несправедливою

10:31 130 Читать на русском
Емері вважає поразку Арсенала від Шеффілд Юнайтед несправедливою
Унаї Емері / Фото АР

Головний тренер Арсенала Унаї Емері розчарований результатом матчу проти Шеффілд Юнайтед (0:1).

31’ Ліс Муссе
 
31’ Ліс Муссе

"Ми не заслуговували на поразку. У суперника був один небезпечний момент, і він його реалізував. Перш за все нам слід покращити свою гру, щоб не пропускати такі м'ячі. Ми мали більше шансів забити, але не зуміли цього зробити. Арсенал заслуговував більшого в цьому матчі.

Шеффілд Юнайтед – Арсенал – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Після того як ми пропустили, ми стали краще контролювати гру, але суперник добре захищався, і було складно проводити атаки. Арсенал має певні проблеми в кожному матчі. У цій грі ми повинні були брати три очки. Результат розчаровує, але ми можемо винести урок з цієї поразки", – цитує Емері Sky Sports.

Після 9-ти турів АПЛ Арсенал розташувався на 5-й сходинці, маючи в активі 15 очок.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Унаї Емері Унаї Емері Шеффілд Юнайтед - Арсенал
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