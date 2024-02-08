"Це була одна з найкращих, можливо, найкраща гра за сезон. Я дуже задоволений матчем і тим, як гравці насолоджувалися футболом. Це порадувало мене найбільше.

Свято без Мудрика у відеоогляді матчу Астон Вілла – Челсі – 1:3

Ми молода команда, а бути стабільними – найскладніше для молодої команди, знаходити баланс складно. Люди не терплячі. У такому клубі, як Челсі, потрібно перемагати. Вони не хочуть чути виправдань. Але реальність інша. Ми не Челсі іншого часу. Це новий проєкт. Люди повинні вірити.

Гравцям потрібен час. Ми говоримо про наймолодшу команду Прем'єр-ліги з такими високими очікуваннями. Це нормально, що гравці відчувають тиск. Нелегко впоратися з усіма цими речами. Можливо, навколишнє середовище трохи шумне, але це футбол.

Ми повинні бути спокійними. Зараз мова йде про те, як ми збираємося зберегти ці почуття. Це правда, що обставини нам не допомогли. З самого початку було занадто багато проблем. Найскладнішим для нас було утримати гравців в однаковій формі та на однаковому рівні", – цитує Почеттіно BBC.