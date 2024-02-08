"Это была одна из лучших, возможно, лучшая игра за сезон. Я очень доволен матчем и тем, как игроки наслаждались футболом. Это порадовало меня больше всего.

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Мы молодая команда, а быть стабильными – самое сложное для молодой команды, находить баланс сложно. Люди не терпеливы. В таком клубе, как Челси, нужно побеждать. Они не хотят слышать оправданий. Но реальность другая. Мы не Челси другого времени. Это новый проект. Люди должны верить.

Игрокам нужно время. Мы говорим о самой молодой команде Премьер-лиги с такими высокими ожиданиями. Это нормально, что игроки испытывают давление. Нелегко справиться со всеми этими вещами. Возможно, окружающая среда немного шумная, но это футбол.

Мы должны быть спокойными. Сейчас речь идет о том, как мы собираемся сохранить эти чувства. Это правда, что обстоятельства нам не помогли. С самого начала было слишком много проблем. Самым сложным для нас было удержать игроков в одинаковой форме и на одинаковом уровне", – цитирует Почеттино BBC.