"Той, хто знайомий зі мною, знає, наскільки я зосереджений на своїй роботі. Менше слів і більше діла – це був мій головний девіз з самого початку кар'єри. Однак, з огляду на все, що було сказано і написано останнім часом, я повинен пояснити свою позицію.

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Легковажне освітлення мого майбутнього в засобах масової інформації є неповагою до мене і до всіх клубів, залучених у ці чутки. Моя історія в мадридському Реалі вже написана. Вона зафіксована в цифрах, трофеях і заголовках. Вона перебуває в музеї на Бернабеу, а також в голові кожного вболівальника клубу. Я знаю, що справжні вболівальники Реала як і раніше будуть любити мене в своїх серцях, а я буду любити їх в своєму.

Останнім часом часто з'являлися новини та історії, що пов'язують мене з низкою клубів у багатьох різних лігах, і ніхто ніколи не турбувався про те, щоб спробувати з'ясувати справжню правду.

Зараз я порушую своє мовчання, щоб сказати, що я не можу дозволити людям продовжувати грати з моїм ім'ям. Я як і раніше зосереджений на своїй кар'єрі і готовий до всіх викликів, з якими мені доводиться стикатися. Все інше? Все інше – це просто розмови", – написав Роналду в Instagram.

Чинний контракт Кріша з Юве розрахований до літа 2022-го. За чутками, в послугах португальця були зацікавлені Реал, ПСЖ та Манчестер Сіті.

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